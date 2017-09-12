В Минобороны рассказали, какую территорию Сирии контролирует ИГ*

Бойцы сирийской армии в районе городского кладбища перед началом операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-Зор. 10 сентября 2017

Бойцы сирийской армии в районе городского кладбища перед началом операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-Зор. 10 сентября 2017

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Для полного освобождения Сирии от террористов осталось зачистить около 15% территории страны, заявил журналистам начальник штаба группировки войск ВС России в САР генерал-лейтенант Александр Лапин.

"На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ* на территории Сирии осталось освободить около 27 тысяч квадратных километров территории республики", — сказал Лапин.

"При этом операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения", — подчеркнул он.