В Минобороны рассказали, какую территорию Сирии контролирует ИГ*

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Для полного освобождения Сирии от террористов осталось зачистить около 15% территории страны, заявил журналистам начальник штаба группировки войск ВС России в САР генерал-лейтенант Александр Лапин.
"При этом операция по уничтожению боевиков террористических группировок ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения", — подчеркнул он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>