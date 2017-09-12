ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили около 180 объектов инфраструктуры террористов в районе Акербата в Сирии, сообщил во вторник журналистам начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Только вчера в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России совершено более 50 вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов бандформирований. Опорные пункты и укрепрайоны, подземные укрытия, пункты управления, отдельные отряды террористов, позиции артиллерии, склады с боеприпасами и ГСМ", — сказал Лапин.

Он напомнил, что в центральной части Сирии правительственные войска освободили стратегически важный транспортный узел — город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район.

"В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от бандформирований ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районах к западу и северу от Акербата. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление", — подчеркнул генерал.

По его словам, в ходе упорных боев в течение последней недели были освобождены еще восемь населенных пунктов, что позволило "расчленить" группировку боевиков в районе Акербата и осуществить ее разгром по частям.

"В интересах поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил российская авиация круглосуточно ведет воздушную разведку с целью обнаружения и уничтожения живой силы, вооружения и военной техники террористов, а также складов с боеприпасами и материальными средствами", — подчеркнул Лапин.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>