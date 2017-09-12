ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили около 180 объектов инфраструктуры террористов в районе Акербата в Сирии, сообщил во вторник журналистам начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.
Он напомнил, что в центральной части Сирии правительственные войска освободили стратегически важный транспортный узел — город Акербат, превращенный боевиками в мощный укрепленный район.
"В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от бандформирований ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районах к западу и северу от Акербата. Несмотря на тяжелые потери, бандформирования продолжают оказывать серьезное сопротивление", — подчеркнул генерал.
"В интересах поддержки наступления отрядов сирийских вооруженных сил российская авиация круглосуточно ведет воздушную разведку с целью обнаружения и уничтожения живой силы, вооружения и военной техники террористов, а также складов с боеприпасами и материальными средствами", — подчеркнул Лапин.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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