Российские военные доставили в Дейр-эз-Зор более 10 тонн гумпомощи

Бойцы сирийской армии в районе городского кладбища перед началом операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии в районе городского кладбища перед началом операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-Зор. Архивное фото

АЭРОДРОМ ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен — РИА Новости. Российские военные доставили в разблокированный сирийский Дейр-эз-Зор более 10 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Вслед за наступающими отрядами сирийской армии в город (Дейр-эз-Зор) была направлена гуманитарная помощь с продовольствием и медикаментами. Военнослужащими российского центра примирения враждующих сторон было доставлено более 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", — сказал Лапин.

Ранее Минобороны России сообщило, что войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил РФ нанесли сокрушительное поражение террористической группировке ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >> © РИА Новости, Инфографика Бои за Дейр-эз-Зор

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.