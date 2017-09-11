Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане

Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

Участники международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Архивное фото

КАИР, 11 сен — РИА Новости. Вооруженная сирийская оппозиция подтверждает свое участие в шестом раунде переговоров по сирийской проблематике в Астане, основной темой станет создание четвертой зоны деэскалации, заявил РИА Новости представитель делегации оппозиции Яхъя аль-Ариди.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

"Да, участие подтверждаю. Основной темой переговоров станет стабилизация перемирия и недопущение нарушений в зонах деэскалации с помощью наблюдателей от стран-гарантов", — заявил оппозиционер.

"Что касается Идлиба — переговоры будут сконцентрированы на добавлении этого района в зоны деэскалации", — добавил аль-Ариди. По его словам, на пути создания четвертой зоны деэскалации стоит "много вызовов".

При этом политик отметил, что пока не ясно, будет ли на "Астане-6" обсуждаться вопрос разблокировки трассы Хомс-Хама.