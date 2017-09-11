SDF пообещали не атаковать правительственную армию в Дeйр-эз-Зоре

КАИР, 11 сен — РИА Новости. Отряды оппозиционных "Сирийских демократических сил" (SDF), укомплектованные преимущественно курдскими бойцами, обещают не вступать в противостояние с сирийской правительственной армией в Дейр-эз-Зоре, заявил РИА Новости официальный представитель организации Таляль Салу.

Ранее сообщалось, что отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) начали свою операцию против террористической группировки ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где уже проводят успешную операцию правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ.

"У нас есть четкие инструкции, что после того, как будет покончено с ИГ, не следует действовать против сил режима или союзных с ним российских, иранских сил или движения "Хезболла", — сказал представитель вооруженных отрядов.

В то же время, по его словам, "Сирийские демсилы" оставляют за собой право на ответ, если подвергнутся атаке со стороны сирийских вооруженных сил. "Если мы подвергнемся нападению, то ответим. Это наше законное право, но мы не стремимся к столкновению с сирийской армией", — добавил он.

По словам представителя SDF, отряды оппозиции наступают из северной части Дейэр-эз-Зора, в то время как правительственные силы ведут бои на юге. "Сирийская армия действует на удалении от отрядов "Сирийских демократических сил". Между ними находятся силы ИГ", — сказал Салу.

Он подчеркнул, что "Сирийские демократические силы" стремятся к прямым переговорам с правительством в соответствии с требованиями ООН. "Мы являемся в настоящее время главной оппозиционной силой, так как контролируем 35% сирийской территории", — добавил собеседник агентства.

Дамаск ранее называл незаконными действия SDF, которые до этого начали операцию при поддержке международной коалиции во главе с США в провинции Ракка.

* Террористическая организация, запрещенная в России.