Минобороны: миссия ООН поможет в восстановлении подачи электричества в Хомс

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Миссия ООН в Сирии примет участие в восстановлении подачи электричества в провинцию Хомс, сообщили в Минобороны России.

"Достигнута договоренность участия миссии ООН в САР в восстановлении постоянной подачи электроэнергии в провинцию Хомс", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии членов комитетов национального примирения проведена гуманитарная акция по передаче учащимся школ в Зибдине и Эс-Сувейде 150 портфелей со школьными принадлежностями, которые собрали школьники и юнармейцы Москвы.

Согласно сообщению, в соответствии с обращением ООН осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа.

Добавляется, что более 70 сирийских семей (около 300 человек) вернулись в свои дома в 12 населенных пунктах на севере провинции Алеппо.