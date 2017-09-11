Действия в Сирии без разрешения властей незаконны, заявил Лавров

АММАН, 11 сен — РИА Новости. Все, кто находится в Сирии без разрешения властей, действуют в этой стране незаконно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад подчеркнул, что американское военное присутствие в Сирии является незаконным, так как не было одобрено правительством САР, и США должны вывести своих военных из страны. По его словам, все, кто хочет воевать против террористов в Сирии, должны согласовывать свои действия с властями страны.

"Мы последовательно выступали с очень понятных позиций: все, кто находится на сирийской земле или в сирийском воздушном пространстве без согласия, без приглашения сирийского правительства, нарушает международное право. Россия работает здесь по прямому приглашению законных властей Сирийской Арабской Республики, также как и представители Ирана, в том числе и представители "Хезболлы". Мы взаимодействуем в этом формате с сирийскими вооруженными силами исключительно для подавления терроризма и создания условий для прекращения гражданской войны, для начала решения гуманитарных проблем и продвижения по пути политического урегулирования", — сказал Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова замглавы МИД Сирии.