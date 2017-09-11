АММАН, 11 сен — РИА Новости. Попытки некоторых участников коалиции во главе с США вывести из-под удара террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"* являются неприемлемыми, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что ранее Москва и Вашингтон выработали схему, которая в случае реализации помогла бы сторонам "быть в гораздо более лучшем положении в том, что касается сирийского урегулирования".

"Но у них (США) не хватило духу или смелости или способности, или возможности отмежевать "Джебхат ан-Нусру"* от тех оппозиционеров (Сирии), с которыми американская сторона сотрудничала. Кстати, мы сегодня говорили о том, что по-прежнему остается очень двусмысленной ситуация с "Джебхат ан-Нусрой"*, которую целый ряд участников возглавляемой американцами коалиции стараются беречь и выводить из-под удара. Это абсолютно неприемлемо", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании.

По словам Лаврова, "Джебхат ан-Нусра"*, так же как и другая запрещенная в РФ группировка ИГ*, является организацией, "которая квалифицирована СБ ООН как террористическая".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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