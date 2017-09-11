Сирийский Дейр-эз-Зор - предвестник победы над ИГ*

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 11 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Второй день подряд в небе над Дейр-эз-Зором сверкают красные огни трассеров сирийских военных — так празднуют в городе значительные успехи правительственных сил в борьбе с террористами.

Победу надо закреплять победой

Корреспондент РИА Новости стал одним из немногих представителей СМИ, которые оказались на линии фронта с передовыми отрядами сирийской армии при разрыве блокады авиабазы на востоке Дейр-эз-Зор.

Сирийская провинция Дейр-эз-Зор стала главным скоплением самых боеспособных подразделений запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Террористы так называемого халифата изначально ставили приоритетной целью захват северной провинции Сирии и ее одноименного административного центра.

Выбор пал на Дейр-эз-Зор не случайно. На территории провинции расположены большие залежи нефти и газа, построено немалое число государственных заводов. Сегодня к Дейр-эз-Зору стекаются последние силы террористов со всей Сирии, а в первую очередь из города Ракка, который был объявлен боевиками "столицей".

Большая часть провинции захвачена и по сей день, однако сломить сопротивление защитников города Дейр-эз-Зор террористам не удалось.

"При поддержке Саудовской Аравии и запада ИГ пыталось захватить наш город. Но у нас была воля к свободе и победе, и сегодня вы видите сами, как все их идеи и планы рассыпаются, как карточный домик", — говорит за чашкой травяного чая один из офицеров сирийской армии, показывая на карте карандашом расположение сил.

В штабе командиры штурмовых отрядов координируют этапы наступления на аэродром, за штабом в 100 метрах рвутся мины террористов.

Бойцы республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина ведут наступление вдоль южной окраины города, напрямую к авиабазе. Восточнее еще на двух направлениях завязался сильный бой бойцов элитного подразделения "Тигры" с боевиками ИГ.

"Террористы не ожидали такого уверенного наступления. Они привыкли, что у нас не хватало боеприпасов. Сегодня у нас все есть, и наши товарищи с нами", — говорит гвардеец в штабе операций.

В штабе, который выглядит как обычный сторожевой домик возле корпусов университетского общежития, есть дефицитная холодная питьевая вода. При жаре в 42 градуса она кажется сладкой. От штаба до места боя пешком по окопам не больше получаса.

Выходим к бойцам у подножья высоты "Аллюш". Она в этой битве — решающий козырь. Боевики, засевшие над нами, так же не хотят терять стратегическую позицию.

Но задача поставлена, и бойцы генерала Сухейла вместе с республиканцами принимают решение идти на штурм до захода солнца.

Снаряды артиллерии поспевают вовремя. Спустя менее двух часов раненый командир с улыбкой докладывает по общей связи, что господствующая высота взята.

Ночью в штабе на собрании генерал доводит до сведения, что в результате первого дня операции по деблокированию аэродрома погибли три офицера, семь военнослужащих ранены.

На пути к авиабазе

Утром штурм продолжился. Генерал Захреддин, оставив нас в штабе, возглавил штурмовой отряд и пошел напролом к воротам аэродрома. За годы осады и боев с ИГ бойцы выучили все "заячьи тропы", по которым можно пройти, не нарвавшись на мины.

Гарнизон авиабазы численностью более тысячи бойцов находился в окружении с января. Бойцы отражали атаки террористов практически ежедневно, веря, что придет день, когда они смогут увидиться со своими родными.

Группа с аэродрома не стала отсиживаться в блиндажах и выдвинулась навстречу к республиканцам. Террористы не ожидали такого поворота событий и были вынуждены бежать, но было уже поздно. Зачистив оставшиеся перед въездом в авиабазу сопки, республиканцы соединились с бойцами аэродрома на КПП.

"Мы соединились, цель достигнута. Но дороги пока нет, мы прошли по минному полю, сейчас уже послали саперов, ждите", — передал по общей связи генерал, и по всему городу в небо устремились трассеры победы.

Сжигая одежду

Вся ночь в Дейр-эз-Зоре прошла в радостной атмосфере. Граждане, получившие первую гуманитарную помощь, поздравляли друг друга и угощали едой.

"Сегодня ждем прибытия пятого корпуса с южной трассы. Надеюсь, скоро жена сможет приготовить мне что-то кроме вареной белой фасоли, если не разучилась за эти годы", — говорит один из командиров в штабе операций гвардии.

Находясь более трех лет под осадой, жители Дейр-эз-Зора получали продукты питания по воздуху. Удавалось доставлять лишь тот минимум, благодаря которому жители не умирали от голода. Главным ингредиентом всех блюд была белая фасоль.

Однако один из солдат в штабе заверил, что вареная фасоль в Дейр-эз-Зоре была роскошью, поскольку для приготовления блюда нужны были газ, соляра или дрова. Первые два компонента были очень дорогим удовольствием. Канистра бытового газа стоила не менее 200 долларов, литр соляры можно было достать за пять-шесть долларов.

Подобная критическая ситуация, особенно зимой, вынудила жителей вырубить все и без того малочисленные деревья в округе. После того, как сгорели их последние корни, в ход пошли двери и мебель. В последние месяцы осады горожанам приходилось жечь одежду для приготовления пищи.

"Какой для вас блокада Ленинграда во Вторую мировую войну, для нашей истории стала блокада Дейр-эз-Зора", — продолжая рассказывать о жизни в окружении, говорит офицер штаба.

Южный прорыв

Несмотря на прорыв осады города с запада, 5 сентября жители города и военные ждали прибытия подразделений с юга, через главные южные ворота города. Деблокада главной трассы означает открытие наиболее короткого пути в Дамаск, а значит более быстрого пути снабжения города.

Еще вчера главные ворота были под контролем ИГ, а дорога заминирована. Колонна пятого корпуса стоит в нескольких сотнях метров, но подойти пока нет возможности. Саперы продолжают разминирование.

Сирийское телевидение развернуло свои спутниковые тарелки и начало прямую трансляцию исторического события. Бойцы ополчения, говоря по телефону, поднимают вверх оружие и передают приветы своим родным.

"А меня не надо снимать на камеру, у меня не осталось родных. Эти звери убили всех, мне не кому передавать привет", — говорит загоревший, весь в саже боец.

Проходит томительный час и на горизонте появляется внедорожник — машина командующего пятого корпуса. Навстречу пешком выходят генералы обороны Дейр-эз-Зора, и под общее ликование военные встречаются на середине пути. Бойцы, забыв про осторожность бегут навстречу, и со слезами на глазах обнимаются и поздравляют друг друга.

"Это слезы радости, а не печали. Я из Дейр-эз-Зора и поклялся, что вернусь в свой город по этой дороге на своих ногах, не на вертолете или самолете", — говорит пожилой воин Абу-Махди, вытирая пот и слезы с загорелого лица.

Счастливый момент омрачается взрывом в нескольких метрах от дороги. Два внедорожника, поехавшие в объезд основной трассы, на глазах у всех подрываются на мине. Бойцы из открытого кузове вылетают от взрывной волны в кювет.

Через минуты становится ясно, что один боец погиб. Еще один выполз к машине без ноги. Мир на мгновение останавливается звоном в ушах.

Прибывшая колонна достаточно быстро разбредается по пунктам дислокации в городе, а командиры собираются на общее совещание.

Уже в ближайшие дни предстоит продолжить летопись побед в Дейр-эз-Зора. Перед силами правительственных войск поставлена задача полностью освободить город, зачистить периметр авиабазы и продолжить освобождение провинции до последней деревни на границе с Ираком.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>