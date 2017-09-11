США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийский Дейр-эз-Зор - предвестник победы над ИГ*

11:0911.09.2017
0580
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители сирийского города Дейр-эз-Зор встречают автоколонну с продовольствием и медикаментамиЖители сирийского города Дейр-эз-Зор встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 11 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Второй день подряд в небе над Дейр-эз-Зором сверкают красные огни трассеров сирийских военных — так празднуют в городе значительные успехи правительственных сил в борьбе с террористами.

Жители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители Дейр-эз-Зора празднуют третью за неделю крупную победу
Корреспондент РИА Новости стал одним из немногих представителей СМИ, которые оказались на линии фронта с передовыми отрядами сирийской армии при разрыве блокады авиабазы на востоке Дейр-эз-Зор.

Победу надо закреплять победой

Сирийская провинция Дейр-эз-Зор стала главным скоплением самых боеспособных подразделений запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Террористы так называемого халифата изначально ставили приоритетной целью захват северной провинции Сирии и ее одноименного административного центра.

Выбор пал на Дейр-эз-Зор не случайно. На территории провинции расположены большие залежи нефти и газа, построено немалое число государственных заводов. Сегодня к Дейр-эз-Зору стекаются последние силы террористов со всей Сирии, а в первую очередь из города Ракка, который был объявлен боевиками "столицей".

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото : SANA
Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии
Большая часть провинции захвачена и по сей день, однако сломить сопротивление защитников города Дейр-эз-Зор террористам не удалось.

"При поддержке Саудовской Аравии и запада ИГ пыталось захватить наш город. Но у нас была воля к свободе и победе, и сегодня вы видите сами, как все их идеи и планы рассыпаются, как карточный домик", — говорит за чашкой травяного чая один из офицеров сирийской армии, показывая на карте карандашом расположение сил.

В штабе командиры штурмовых отрядов координируют этапы наступления на аэродром, за штабом в 100 метрах рвутся мины террористов.

Бойцы республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина ведут наступление вдоль южной окраины города, напрямую к авиабазе. Восточнее еще на двух направлениях завязался сильный бой бойцов элитного подразделения "Тигры" с боевиками ИГ.

"Террористы не ожидали такого уверенного наступления. Они привыкли, что у нас не хватало боеприпасов. Сегодня у нас все есть, и наши товарищи с нами", — говорит гвардеец в штабе операций.

В штабе, который выглядит как обычный сторожевой домик возле корпусов университетского общежития, есть дефицитная холодная питьевая вода. При жаре в 42 градуса она кажется сладкой. От штаба до места боя пешком по окопам не больше получаса.

Выходим к бойцам у подножья высоты "Аллюш". Она в этой битве — решающий козырь. Боевики, засевшие над нами, так же не хотят терять стратегическую позицию.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Sputnik
СМИ: ЦРУ попросило группы боевиков ССА прекратить бои на юго-востоке Сирии
Но задача поставлена, и бойцы генерала Сухейла вместе с республиканцами принимают решение идти на штурм до захода солнца.

Снаряды артиллерии поспевают вовремя. Спустя менее двух часов раненый командир с улыбкой докладывает по общей связи, что господствующая высота взята.

Ночью в штабе на собрании генерал доводит до сведения, что в результате первого дня операции по деблокированию аэродрома погибли три офицера, семь военнослужащих ранены.

На пути к авиабазе

Утром штурм продолжился. Генерал Захреддин, оставив нас в штабе, возглавил штурмовой отряд и пошел напролом к воротам аэродрома. За годы осады и боев с ИГ бойцы выучили все "заячьи тропы", по которым можно пройти, не нарвавшись на мины.

Сирийские военные обнародовали кадры боев на подступах к Дейр-эз-Зору
© Ruptly
Сирийские военные обнародовали кадры боев на подступах к Дейр-эз-Зору
Гарнизон авиабазы численностью более тысячи бойцов находился в окружении с января. Бойцы отражали атаки террористов практически ежедневно, веря, что придет день, когда они смогут увидиться со своими родными.

Группа с аэродрома не стала отсиживаться в блиндажах и выдвинулась навстречу к республиканцам. Террористы не ожидали такого поворота событий и были вынуждены бежать, но было уже поздно. Зачистив оставшиеся перед въездом в авиабазу сопки, республиканцы соединились с бойцами аэродрома на КПП.

"Мы соединились, цель достигнута. Но дороги пока нет, мы прошли по минному полю, сейчас уже послали саперов, ждите", — передал по общей связи генерал, и по всему городу в небо устремились трассеры победы.

Сжигая одежду

Вся ночь в Дейр-эз-Зоре прошла в радостной атмосфере. Граждане, получившие первую гуманитарную помощь, поздравляли друг друга и угощали едой.

"Сегодня ждем прибытия пятого корпуса с южной трассы. Надеюсь, скоро жена сможет приготовить мне что-то кроме вареной белой фасоли, если не разучилась за эти годы", — говорит один из командиров в штабе операций гвардии.

Находясь более трех лет под осадой, жители Дейр-эз-Зора получали продукты питания по воздуху. Удавалось доставлять лишь тот минимум, благодаря которому жители не умирали от голода. Главным ингредиентом всех блюд была белая фасоль.

Однако один из солдат в штабе заверил, что вареная фасоль в Дейр-эз-Зоре была роскошью, поскольку для приготовления блюда нужны были газ, соляра или дрова. Первые два компонента были очень дорогим удовольствием. Канистра бытового газа стоила не менее 200 долларов, литр соляры можно было достать за пять-шесть долларов.

Встреча подразделений пятого корпуса армии САР с частями сирийской армии на юге Дейр-эс-Зора, после прорыва кольца окружения ИГ*. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Россиянка рассказала о блокаде Дейр-эз-Зора: "съели всех кошек и собак"
Подобная критическая ситуация, особенно зимой, вынудила жителей вырубить все и без того малочисленные деревья в округе. После того, как сгорели их последние корни, в ход пошли двери и мебель. В последние месяцы осады горожанам приходилось жечь одежду для приготовления пищи.

"Какой для вас блокада Ленинграда во Вторую мировую войну, для нашей истории стала блокада Дейр-эз-Зора", — продолжая рассказывать о жизни в окружении, говорит офицер штаба.

Южный прорыв

Несмотря на прорыв осады города с запада, 5 сентября жители города и военные ждали прибытия подразделений с юга, через главные южные ворота города. Деблокада главной трассы означает открытие наиболее короткого пути в Дамаск, а значит более быстрого пути снабжения города.

Сирийский военный в окрестностях Дейр-эз-Зора
© Sputnik / Kamel Saqr
США, как всегда, намерены примазаться к победителям. Не получится
Еще вчера главные ворота были под контролем ИГ, а дорога заминирована. Колонна пятого корпуса стоит в нескольких сотнях метров, но подойти пока нет возможности. Саперы продолжают разминирование.

Сирийское телевидение развернуло свои спутниковые тарелки и начало прямую трансляцию исторического события. Бойцы ополчения, говоря по телефону, поднимают вверх оружие и передают приветы своим родным.

"А меня не надо снимать на камеру, у меня не осталось родных. Эти звери убили всех, мне не кому передавать привет", — говорит загоревший, весь в саже боец.

Проходит томительный час и на горизонте появляется внедорожник — машина командующего пятого корпуса. Навстречу пешком выходят генералы обороны Дейр-эз-Зора, и под общее ликование военные встречаются на середине пути. Бойцы, забыв про осторожность бегут навстречу, и со слезами на глазах обнимаются и поздравляют друг друга.

"Это слезы радости, а не печали. Я из Дейр-эз-Зора и поклялся, что вернусь в свой город по этой дороге на своих ногах, не на вертолете или самолете", — говорит пожилой воин Абу-Махди, вытирая пот и слезы с загорелого лица.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
Счастливый момент омрачается взрывом в нескольких метрах от дороги. Два внедорожника, поехавшие в объезд основной трассы, на глазах у всех подрываются на мине. Бойцы из открытого кузове вылетают от взрывной волны в кювет.

Через минуты становится ясно, что один боец погиб. Еще один выполз к машине без ноги. Мир на мгновение останавливается звоном в ушах.

Прибывшая колонна достаточно быстро разбредается по пунктам дислокации в городе, а командиры собираются на общее совещание.

Уже в ближайшие дни предстоит продолжить летопись побед в Дейр-эз-Зора. Перед силами правительственных войск поставлена задача полностью освободить город, зачистить периметр авиабазы и продолжить освобождение провинции до последней деревни на границе с Ираком.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена