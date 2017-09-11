СМИ: ЦРУ попросило группы боевиков ССА прекратить бои на юго-востоке Сирии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США попросило две группы боевиков из вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия" (ССА) прекратить бои на юго-востоке Сирии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники и оппозицию.

Группировки "Джейш Усуд аш-Шаркия" и "Шахид Ахмад Абдо" сообщили о требовании, поступившем со стороны ЦРУ, поддерживающих их, и стран, в том числе Иордании и Саудовской Аравии, покинуть юго-восточную часть Сирии и отойти в Иорданию.

"К нам поступил официальный запрос с требованием покинуть район", — сообщил высокопоставленный представитель группировки "Усуд аш-Шаркия" Бадр ад-Дин Саламах.

По данным агентства, две группировки, в которые входят несколько сот человек, должны будут сдать тяжелую артиллерию и американские противотанковые ракеты.

Дипломатические источники на Западе отмечают, что требование покинуть юго-восток Сирии было связано с решением администрации президента США Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи группировкам вооруженной оппозиции в Сирии, отмечает агентство.

Газета Washington Post в середине июля со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада.

В конце августа сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что правительственные силы Сирии и союзные им войска восстановили контроль над пятью пограничными пунктами на границе с Иорданией. Кроме того, на северо-востоке Сирии, как ранее сообщило Минобороны РФ, войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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