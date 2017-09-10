Жители Дейр-эз-Зора празднуют третью за неделю крупную победу

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Население Дейр-эз-Зора (на востоке Сирии) с государственными флагами и плакатами с портретами президента Башара Асада встречают на улицах колонну бойцов 5-го корпуса сирийской армии, которые прорвали окружение ИГ* на главном южном направлении, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Подразделения правительственных войск и союзные силы прорывались к Дейр-эз-Зору по главной автомагистрали от Пальмиры через Ас-Сухне. Еще в минувшую субботу боевики ИГ занимали позиции, которые позволяли держать под огнем южный въезд в город, а сама трасса была заминирована террористами.

В субботу вечером бойцы сирийской армии под командованием генерала Захреддина прорвали девятимесячную блокаду базы ВВС на востоке Дейр-эз-Зора, где находились более тысячи военнослужащих. До позднего вечера горожане поздравляли друг друга в ожидании встречи с бойцами из гарнизона базы ВВС.

Первая крупная победа сирийских военных в Дейр-эз-Зоре была достигнута 5 сентября, когда войска прорвали полную блокаду города с западного направления в районе 137-й механизированной бригады.

С открытием пути снабжения для 80 тысяч мирных граждан в город были направлены колонны гуманитарной помощи. Правительство САР направило более 200 тонн продовольствия и медикаментов. В пятницу в город прибыла вторая колонна с помощью от Международного Красного Креста и Полумесяца.

По словам губернатора Дейр-эз-Зора, с открытием наземного сообщения караваны с продовольствием и топливом в ближайшие дни начнут прибывать в город ежедневно.

Говоря о дальнейших перспективах, источник в штабе операций Дейр-эз-Зора сообщил РИА Новости, что после прорыва блокады аэродрома и обеспечения путей снабжения сконцентрированные силы правительственных войск начнут операцию по полному освобождению города, более трети территории которого на сегодня остается под контролем ИГ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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