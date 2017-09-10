Лавров напомнил о сроках действия зон деэскалации в Сирии

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Джидде. 10 сентября 2017

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром в Джидде. 10 сентября 2017

ДЖИДДА, 10 сен — РИА Новости. Страны, создавшие в Сирии зоны деэскалации, не собираются сохранять их вечно, это временная мера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не постоянная мера. Ни у кого, кто договорился о создании зон, нет намерений вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавать какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По словам Лаврова, есть договоренность о том, что зоны безопасности в Сирии будут функционировать шесть месяцев.

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