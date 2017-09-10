Сирийские войска прорвали позиции ИГ* на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подразделения пятого корпуса сирийской армии прорвали позиции террористической группировки "Исламское государство"* на юге Дейр-эз-Зора и соединились с силами, расположенными в городе, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Встреча частей сирийской армии произошла у главных южных ворот города на правительственной трассе.

Бойцы пятого корпуса и союзные силы прорывались к Дейр-эз-Зору со стороны города Ас-Сухне на пальмирском направлении.

Соединение сил стало вторым прорывом кольца ИГ* вокруг Дейр-эз-Зора. Первый прорыв был осуществлен 5 сентября бойцами элитного подразделения армии САР "Тигры".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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