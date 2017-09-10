Сирийские военные зачищают от ИГ* территорию вокруг аэродрома Дейр-эз-Зора

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военнослужащие элитного подразделения ВС Сирии "Тигры" и республиканской гвардии приступили в воскресенье к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Передовые отряды при поддержке авиации и артиллерии уничтожают укрепления, технику и живую силу террористической группировки ИГ* к северу от авиабазы, со стороны городского кладбища и северо-западного направления. Тем временем, подразделения пятого корпуса армии САР и союзные силы, наступающие со стороны города Ас-Сухне, вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора.

В субботу вечером передовому отряду республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина и при поддержке бойцов подразделения "Тигры" удалось прорвать осаду аэродрома и соединиться с гарнизоном, находившимся в осаде ИГ*.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты "Аллуш" © РИА Новости / Михаил Алаеддин Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты "Аллуш"

Авиабаза ВВС на востоке города Дейр-эз-Зор находилась в окружении с конца января 2017 года. В плотном кольце террористов оказались более тысячи сирийских военнослужащих, которые, несмотря на сложные условия, обороняли территорию аэродрома и практически ежедневно отражали атаки террористов.

Прорвать блокаду аэродрома стало возможным после того, как правительственные войска прорвали окружение с западной стороны Дейр-эз-Зора. Обеспечив путь снабжения, сирийская армия оперативно перебросила в город подкрепление, технику и боеприпасы. После полного разминирования дороги в город прибыли колонны с гуманитарной помощью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>