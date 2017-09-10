Сирийские военные зачищают от ИГ* территорию вокруг аэродрома Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военнослужащие элитного подразделения ВС Сирии "Тигры" и республиканской гвардии приступили в воскресенье к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером передовому отряду республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина и при поддержке бойцов подразделения "Тигры" удалось прорвать осаду аэродрома и соединиться с гарнизоном, находившимся в осаде ИГ*.
Авиабаза ВВС на востоке города Дейр-эз-Зор находилась в окружении с конца января 2017 года. В плотном кольце террористов оказались более тысячи сирийских военнослужащих, которые, несмотря на сложные условия, обороняли территорию аэродрома и практически ежедневно отражали атаки террористов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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