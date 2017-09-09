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Война в Сирии
Война в Сирии

Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

21:2709.09.2017
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, касающейся обвинений в адрес Москвы и Дамаска, — пример плохо сфабрикованной фальшивки, заявил постпред России при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Фото : SANA
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре

"Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной", — сказал представитель российской стороны.

Бородавкин считает, что Москве не следует реагировать на необоснованные обвинения. По его словам, "русофобская ложь" становится все менее популярной, теряет свою "политическую цену" и не заслуживает внимания российских властей.

"Безнравственное преступление"

В среду Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии опубликовала доклад, в котором утверждается, что с марта 2013 года по март 2017 года правительственные войска 20 раз применяли химическое оружие против мирных граждан. Всего же в САР зарегистрировано 25 случаев использования ОМП.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
Американцы вывезли из района Дейр-эз-Зора главарей ИГ*, сообщил источник

К таким выводам международные эксперты пришли в ходе общения с очевидцами и изучения публикаций в СМИ и снимков со спутников. При этом в комиссии подчеркивают, что не обладают физическими останками от разорвавшихся бомб, а ее сотрудники не были на месте событий, так как Дамаск якобы отказывает им во въезде в страну.

В пятницу в САР ответили на обвинения международной комиссии. "Сирия… подчеркнула, что не применяла и не будет применять отравляющие газы против своего народа, так как не владеет ими и считает применение таких газов безнравственным преступлением, которое достойно лишь осуждения", — говорится в письме на имя главы Совета по правам человека ООН.

Обвинения в адрес России

В том же докладе утверждается, что российские ВКС якобы бомбят больницы на территориях, контролируемых оппозицией. "В попытках защитить медицинскую инфраструктуру, персонал и пациентов многие больницы в районах, подконтрольных оппозиции, переместились под землю и работают в укрепленных подвалах и иногда в пещерах, выдолбленных в горах", — говорится в докладе.

Боевики ИГ (запрещена в России) ведут огонь из тяжелого вооружения на востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / militant photo
В ООН заявили о нарушении гумправа коалицией США при освобождении Ракки

Подобные обвинения регулярно звучат в адрес российских ВКС. Однако до сих пор ни одна из сторон не предоставила достоверные свидетельства и не подкрепила доказательствами заявления о том, что Россия якобы наносит удары не по боевикам "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, а по умеренной оппозиции и гражданским объектам.

Москва эти сообщения неоднократно опровергала, указывая на то, что цель военной операции в Сирии — уничтожение террористических группировок.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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WirusaNet
Бородавкин считает, что Москве не следует реагировать на необоснованные обвинения. Вот молодец. А на что он хочет реагировать? Что у наших дипломатов в голове вообще? Хочу реагирую, хочу не реагирую. Нужно сразу выявлять источники лживых обвинений и затыкать их. Это проще делать сразу, а не ждать когда они расплодятся. И не нужно ссылаться только на русофобию. Всем же известно, что это заказные и спланированные провокации. Если это ложь, так вам и карты в руки.
21:54
09.09.2017
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Александра
со спутников и сми? может попросту сами нарисовали
21:47
09.09.2017
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