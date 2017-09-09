Российский дипломат назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Доклад Независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, касающейся обвинений в адрес Москвы и Дамаска, — пример плохо сфабрикованной фальшивки, заявил постпред России при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной", — сказал представитель российской стороны.

Бородавкин считает, что Москве не следует реагировать на необоснованные обвинения. По его словам, "русофобская ложь" становится все менее популярной, теряет свою "политическую цену" и не заслуживает внимания российских властей.

"Безнравственное преступление"

В среду Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии опубликовала доклад, в котором утверждается, что с марта 2013 года по март 2017 года правительственные войска 20 раз применяли химическое оружие против мирных граждан. Всего же в САР зарегистрировано 25 случаев использования ОМП.

К таким выводам международные эксперты пришли в ходе общения с очевидцами и изучения публикаций в СМИ и снимков со спутников. При этом в комиссии подчеркивают, что не обладают физическими останками от разорвавшихся бомб, а ее сотрудники не были на месте событий, так как Дамаск якобы отказывает им во въезде в страну.

В пятницу в САР ответили на обвинения международной комиссии. "Сирия… подчеркнула, что не применяла и не будет применять отравляющие газы против своего народа, так как не владеет ими и считает применение таких газов безнравственным преступлением, которое достойно лишь осуждения", — говорится в письме на имя главы Совета по правам человека ООН.

Обвинения в адрес России

В том же докладе утверждается, что российские ВКС якобы бомбят больницы на территориях, контролируемых оппозицией. "В попытках защитить медицинскую инфраструктуру, персонал и пациентов многие больницы в районах, подконтрольных оппозиции, переместились под землю и работают в укрепленных подвалах и иногда в пещерах, выдолбленных в горах", — говорится в докладе.

Подобные обвинения регулярно звучат в адрес российских ВКС. Однако до сих пор ни одна из сторон не предоставила достоверные свидетельства и не подкрепила доказательствами заявления о том, что Россия якобы наносит удары не по боевикам "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, а по умеренной оппозиции и гражданским объектам.

Москва эти сообщения неоднократно опровергала, указывая на то, что цель военной операции в Сирии — уничтожение террористических группировок.

* Террористические организации, запрещенные в России.