Помощник госсекретаря США примет участие в переговорах по Сирии в Астане

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд подтвердил свое участие в качестве наблюдателя в переговорах по Сирии в Астане, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Казахстана.

Как ранее сообщал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября.

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев. Свое участие в качестве наблюдателя подтвердил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, также определился состав делегации правительства Сирии, которую возглавит постоянный представитель республики при ООН Башар Аль-Джаафари. В ходе предстоящей встречи в рамках астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.