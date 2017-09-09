Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ* в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние 3 года", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре. Сопротивление террористов удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли ВКС.

В настоящее время сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, как отметили в ведомстве, вместе с гарнизоном авиабазы расширяют коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором, ведя бои на флангах.

Ранее сегодня сирийская армия при огневой и воздушной поддержке прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, уничтожив несколько единиц техники боевиков и их оборонительные сооружения.

На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвались в блокированный Дейр-эз-Зор и соединились с защитниками города. При этом авиабаза, которую террористы в начале года отрезали от основной части Дейр-эз-Зора, оставались в окружении.Дейр-эз-Зор и авиабаза в двух километрах от него находились блокаде более трех лет и регулярно подвергались атакам террористов, которые использовали смертников. Снабжение города велось исключительно по воздуху.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

© РИА Новости, Инфографика Бои за Дейр-эз-Зор

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* Террористическая организация, запрещенная в России.