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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ* в Дейр-эз-Зоре

20:2209.09.2017
(обновлено: 21:13 09.09.2017)
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© AFP 2017Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. 9 сентября 2017Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. 9 сентября 2017
© AFP 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние 3 года", — говорится в сообщении.

Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Фото : SANA
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре
В военном ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре. Сопротивление террористов удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли ВКС.

В настоящее время сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, как отметили в ведомстве, вместе с гарнизоном авиабазы расширяют коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором, ведя бои на флангах.

Ранее сегодня сирийская армия при огневой и воздушной поддержке прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, уничтожив несколько единиц техники боевиков и их оборонительные сооружения.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
Американцы вывезли из района Дейр-эз-Зора главарей ИГ*, сообщил источник
На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвались в блокированный Дейр-эз-Зор и соединились с защитниками города. При этом авиабаза, которую террористы в начале года отрезали от основной части Дейр-эз-Зора, оставались в окружении.
Дейр-эз-Зор и авиабаза в двух километрах от него находились блокаде более трех лет и регулярно подвергались атакам террористов, которые использовали смертников. Снабжение города велось исключительно по воздуху.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Андрей Смирнов
Поздравляю! Молодцы! Я думаю они еще долго будут благодарить Россию за помощь. А америка и европа даже и не собирались помогать, им не нужна свобода, не нужна справедливость, им не нужен мир нигде кроме своей земли, им нужны только деньги (в данном случае нефть) и власть. Вот за наших я горд, чтобы там не говорили о затратах на эти действия.
20:34
09.09.2017
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Cherno More
Вот это новость! Ураа!!!
20:34
09.09.2017
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Vsegdayarkaya
Сирийские войска) наши там.. прорвали... Как папа мой, который во Вьетнаме "инструктором" был... Который раз янки натягиваем.. а у ребят ни орденов, ни медалей... У матерей героев ни копейки.. раньше на учениях погиб, а сейчас контрактники все.. пацаны на страх и риск.. Хотелось, чтобы по-честному, КТО воюет и за что... За нефть, за цену на нефть, и да,-наши там. Каждый один такой сотни "сирийцев" стоит.. и сотни янки
20:30
09.09.2017
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Nick
Отличные новости из Сирии не перестают радовать! Молодцы сирийцы! Молодцы ВКС! Теперь нужно разогнать бармалеев в окрестностях, чтобы лишить их доступа к месторождениям нефти, а значит и источников финансирования.
20:28
09.09.2017
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Андрей Фа
Ну все, ждем пробиркотрясов
20:25
09.09.2017
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