Армия Сирии и защитники аэропорта Дейр-эз-Зора соединились, прорвав блокаду

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Передовые отряды элитных подразделений армии САР соединились с защитниками базы ВВС Дейр-эз-Зор, прорвав девятимесячную блокаду, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Бойцы генерала Сухела и генерала республиканской гвардии Захреддина в пятницу начали операцию по деблокированию авиабазы. Как ранее сообщалось, в субботу передовым отрядам удалось пробить брешь в окружении, уничтожив укрепления террористов.

Наступление проходило при огневой поддержке авиации и артиллерии сразу в трех направлениях.

С прорывом блокады бои в окрестностях авиабазы не прекратились. Активно работает авиация и идут бои с применением стрелкового оружия.

Инженерные войска на данный момент разминируют дорогу к аэродрому со стороны городского кладбища.

Террористы в свою очередь на протяжении всего дня обстреливают из минометов жилые кварталы города, передает корреспондент РИА Новости.