Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 сен — РИА Новости. Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Передовые отряды элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Захреддина и Сухела прорвали окружение авиабазы на востоке города Дейр-эз-Зор.

При огневой поддержке авиации и артиллерии армии удалось захватить ряд высот и выйти к базе ВВС, ликвидировав несколько единиц техники ИГ и оборонительные сооружения террористов. Бои продолжаются по периметру авиабазы, передает корреспондент РИА Новости.