Россия и Франция провели консультации по Сирии

ЖЕНЕВА, 9 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия и Франция провели в Женеве консультации по сирийскому урегулированию, сообщил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

В консультациях, состоявшихся в пятницу, приняли участие постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин, заместитель дипломатического советника президента Франции Орельен Лешевалье (Aurélien Lechevallier), а также представители военных ведомств двух стран, занимающиеся сирийским досье.

"В ходе разговора были высоко оценены недавние военные успехи в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии, достижение замирений в зонах деэскалации, приближающие окончание гражданской войны в стране, перспективы политического урегулирования в рамках астанинского и женевского процессов, вопросы оказания гуманитарной помощи сирийскому населению, а также инициативы России и Франции по разрешению сирийского кризиса с привлечением государств, оказывающих влияние на развитие обстановки в Сирии", — сказал Бородавкин.

По словам постпреда, консультации "прошли в благожелательной атмосфере и выявили близость российских и французских подходов по ряду проблем, стоящих перед международным сообществом в контексте борьбы с терроризмом и восстановления мира на сирийской земле".