Под Дамаском заработал крупный фармацевтический завод

ДАМАСК, 9 сен — РИА Новости. Крупный фармацевтический завод в промышленном пригороде Дамаска в Сирии, разрушенный боевиками во время войны, восстановлен и вновь запускает производство медицинских препаратов, сообщил журналистам владелец завода Умар Айсуэти.

"С началом боевых действий в Сирии и приходом боевиков в этот район наше производство встало, террористы разрушили завод, многие станки сожгли. (До войны) мы выпускали более 40 медицинских препаратов: таблетки, мази, растворы, в основном для "сердечников", и болеутоляющие", — сказал доктор Айсуэти.

Этот завод находится в индустриальном городке Адра в пригороде сирийской столицы. По словам Айсуэти, с созданием зон деэскалации и введением в районе Восточная Гута режима прекращения огня, гарантами которого выступила российская военная полиция, многие производства в этом районе снова запустились, и их завод не стал исключением.

"Вы видите, что другие фабрики и заводы вновь запускают свои производственные линии, мы все хотим мира и верим в будущее Сирии. Теперь пришла и наша очередь восстановить производство", — добавил Айсуэти. Коллектив завода, чтобы наверстать упущенное, за годы войны, теперь работает в две смены. Здесь есть и своя лаборатория, в которой проводятся исследования по созданию аналогов западных препаратов.

"Завод новый, и коллектив молодой, здесь развивается будущее сирийской фармацевтики, за нами будущее", — отметил Айсуэти.

Несмотря на то что фармпроизводство пока только набирает обороты, по словам его владельца, готовая продукция уже поставляется в сотню сирийских аптек. Кроме того, как только со страны снимут санкции, в планах у доктора Айсуэти наладить экспорт продукции, в том числе и в Россию.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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