Под Дамаском заработал крупный фармацевтический завод

ДАМАСК, 9 сен — РИА Новости. Крупный фармацевтический завод в промышленном пригороде Дамаска в Сирии, разрушенный боевиками во время войны, восстановлен и вновь запускает производство медицинских препаратов, сообщил журналистам владелец завода Умар Айсуэти.
Этот завод находится в индустриальном городке Адра в пригороде сирийской столицы. По словам Айсуэти, с созданием зон деэскалации и введением в районе Восточная Гута режима прекращения огня, гарантами которого выступила российская военная полиция, многие производства в этом районе снова запустились, и их завод не стал исключением.
"Завод новый, и коллектив молодой, здесь развивается будущее сирийской фармацевтики, за нами будущее", — отметил Айсуэти.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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