Сирийская армия начала операцию по деблокированию авиабазы в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР начали операцию по деблокированию авиабазы на востоке города Дейр-эз-Зор, захватив господствующую высоту между городом и базой, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Передовые отряды армии под командованием генерала Сухейла совместно с бойцами республиканской гвардии генерала Захреддина начали прорывать окружение авиабазы со стороны городского кладбища.

Штурмовые отряды сирийских войск после ожесточенных боев взяли под контроль господствующую высоту между городом и базой ВВС, тем самым обеспечив огневой контроль по периметру фронта.

Наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации.

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