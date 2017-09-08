Сирийская армия перешла в наступление на востоке Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отряды сирийской армии при поддержке артиллерии перешли в наступление в восточном направлении от Дейр-эз-Зор в районе городского кладбища, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Бойцы генерала Сухейла и подразделения республиканской армии под командованием генерала Захреддина в пятницу днем перешли в наступление. Продвижение передовых отрядов прикрывает реактивная и ствольная артиллерия.

На восточной окраине Дейр-эз-Зора в полном окружении с января 2017 года находится военная база с гарнизонном более тысячи военнослужащих.

Организовать наступательную операцию стало возможным после того, как правительственные войска САР прорвали трехлетнюю осаду города.

На сегодняшний день с западной окраины Дейр-эз-Зора обеспечен путь снабжения по которому может проезжать как гражданский транспорт, так и колонны с гуманитарной помощью.

Первая колонна из 40 грузовиков с продовольствием и медикаментами прибыла в город в четверг. В ближайшие 48 часов ожидается прибытие еще двух конвоев с гуманитарным грузом.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Не смотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышли, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещенная в России.