Уход Асада не должен быть условием переговоров, считают во французском МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уход президента Сирии Башара Асада не должен быть условием для начала переходного политического процесса в стране, заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Было уже сказано, что для того, чтобы начать переходный политический процесс (в Сирии), нельзя требовать каких бы то ни было предварительных условий, то есть ухода Асада. И Франция со своей стороны, кстати, уже заявляла, что Асад не является самоцелью политического процесса", — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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