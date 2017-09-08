Освобождение Дейр-эз-Зора означает перелом ситуации в Сирии, заявил Косачев

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Освобождение Дейр-эз-Зора и ликвидация в ходе авиаудара ВКС РФ ключевых полевых командиров "Исламского государства"* означает военный перелом ситуации в Сирии, заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, что в результате удара авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по командному пункту международных террористов в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора, где проходило совещание главарей бандформирований, ликвидированы "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*.

"Это перелом — и психологический, и военный", — сказал Косачев. По его словам, это важно в военном плане.

Парламентарий отметил, что этот город был одним из последних прибежищ исламистов на территории Сирии. "Он более трех лет находился в блокаде, боевики не давали людям выходить из города. В городе постоянно концентрировалась боевая мощь ИГИЛ*. Это генерировало дополнительную угрозу", — подчеркнул сенатор.

Косачев пояснил, что теперь осталось два очага сопротивления — Ракка и часть Идлиба. "Но это не определяет динамику событий в стране", — заключил политик.

* Террористическая организация, запрещена в РФ