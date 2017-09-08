Российский МИД призвал помочь Сирии преодолеть гуманитарное бедствие

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. После снятия блокады с сирийского города Дейр-эз-Зор Россия призывает международное сообщество присоединиться к усилиям по преодолению гуманитарного бедствия в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

"Призываем наших международных партнеров присоединиться к усилиям России по преодолению гуманитарного бедствия в Сирии. Прежде всего, в районах, которые долгое время находились под контролем террористических группировок, а также в зонах деэскалации", — заявила Захарова.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости. Накануне источник в штабе обороны города сообщил РИА Новости, что инженерные войска САР завершили разминирование пути снабжения на западе Дейр-эз-Зора.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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