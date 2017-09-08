Ликвидация "министра войны" ИГ* подорвет дух террористов, заявил Коротченко

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уничтожение российским авиаударом командиров высшего звена террористической группировки "Исламское государство"* — серьезное психологическое и военное поражение террористов, которое подорвет их боевой дух, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что в результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту ИГ* в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор были уничтожены порядка 40 боевиков, среди которых четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечавшего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*, и "министра войны" ИГ* Гулмурода Халимова.

"Уничтожение командиров высшего уровня означает, что дух и воля противника будет подорвана", — сказал Коротченко.

По мнению Коротченко, уничтожение российскими Воздушно-космическими силами России в Сирии "министра войны" ИГ* и "амира Дейр-эз-Зора" является важной стратегической победой России и Сирийской армии в борьбе с международным терроризмом, а также серьезным психологическим и военным проигрышем "Исламского государства".

Ранее Минобороны отметило, что ряд европейских спецслужб считает Абу Мухаммада Аш-Шимали организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года.

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*Террористичекая организация, запрещена в РФ