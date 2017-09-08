США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Остров в "океане" ИГ*: в Дейр-эз-Зор ждут воду и гуманитарную помощь

11:1208.09.2017
(обновлено: 11:36 08.09.2017)
03880
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментамиЖители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дорога в Дейр-эз-Зор, пробитая через пустыню, стала реальной надеждой 80 тысяч человек на жизнь без крови и боли, с чистой водой и свежей пищей.

Корреспондент РИА Новости проехал через коридор, связывающий Дейр-эз-Зор с "большой землей", который был обеспечен бойцами сирийской армии во вторник, и убедился, как буквально на глазах расцветает жизнь в городе, а также ознакомился с положением дел на фронтах вокруг него.

Через минное поле

Сирия. Архивное фото
© Sputnik
В Сирии остаются еще 12 тысяч боевиков ИГ*, заявили в коалиции
В пустыне темнеет быстро. Машины скапливаются на дороге перед последними десятками километров до въезда в Дейр-эз-Зор. Попасть в город можно только по пескам вне асфальта. Задача осложняется периодическими минометными обстрелами дороги со стороны ИГ*.

"Поедете с крайней колонной, до темноты не успеете, но будут военные посты в пустыне. Главное — ехать только по колее, ехать придется фактически по минному полю, а теперь с Богом", — дает инструктаж сирийский офицер водителям импровизированной колонны желающих попасть в Дейр-эз-Зор.

Машина в считанные минуты окрашивается в песчаный цвет и, кажется, не едет, а плывет по песку навстречу восходящей красной луне.

В этот раз обошлось без обстрелов и подрывов. Остается лишь найти место для ночлега и воду. С первой задачей в городе проблем нет, с водой, как ни странно, ситуация крайне напряженная.

Во время осады жители получали продовольствие и средства первой необходимости с воздуха, часть вещей пересылали на вертолетах. Но хватало этого лишь для поддержания жизни населения.

Вода в город до сих пор поступает один раз в неделю. Питьевую воду набирают в реке Евфрат, которая разделяет город на север и юг.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Первый гуманитарный конвой

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора
© Sputnik
Сирийские власти уведомили ООН об открытии доступа к Дейр-эз-Зору
Утро в городе оживленное. Жители с нетерпением ждут прибытия колонны грузовиков с продовольствием и медикаментами.

Сорок машин, наполненных едой, останавливаются у здания мэрии. Сотни людей с флагами и портретами президента Башара Асада встречают колонну, выкрикивая благодарственные частушки в адрес президента и армии.

"Мы ждали эти грузовики три года. Мои дети не знают вкуса картошки, овощей и фруктов. А самое главное, что с сегодняшнего дня мы сможем покупать продукты по тем же ценам, что и в других провинциях. У нас килограмм сахара стоил шесть тысяч лир (12 долларов), теперь его можно купить за 250 (50 центов)", — рассказывает Ахмад хадж Хасан — мужчина, проживший в городе все три года осады.

Сын Хасана перебивает отца вопросом, привезли ли обувь. При взгляде на разорванные кроссовки и засаленную одежду создается впечатление, что ребенок проходил в этом, не стирая, долгие годы, и не он один — таких же "темных красавцев" на улицу высыпало несколько десятков.

Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МККК может увеличить финансирование деятельности в Сирии
Внимание большинства граждан сконцентрировано на губернаторе Дейр-эз-Зора Мохаммеде Ибрагиме Самре. Глава провинции то же прибыл встретить колонну.

"Это только начало. Через два дня мы ждем еще одну колонну. Мы проконтролируем, чтобы продукты были одинаково доступны всем гражданам. Теперь поставки продовольствия будут на регулярной основе", — говорит корреспонденту РИА Новости губернатор, явно уставший отвечать на вопросы журналистов и простых граждан.

После разговора с Самрой появляется желание посмотреть, что происходит на местном рынке.

До машины провожает чумазый мальчик, мечтающий о новой обуви.

"Скажите, а девочки в России правда красивые? Я видел по телевизору, до войны, когда у нас было электричество", — удивляет вопросом юный горожанин.

Получив утвердительный ответ, мальчик скрылся в толпе друзей.

 

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами

Традиционная гостеприимность

Сирийский военный в окрестностях Дейр-эз-Зора
© Sputnik / Kamel Saqr
Точечный удар: ВКС уничтожили в Сирии "министра войны" ИГ*
Показать рынок вызывается молодой парень Али. Правда, рынком назвать это сложно. Полуразбитые магазины и пустые стеллажи с сигаретами и разными мелочами. У торговцев побогаче имеется и сладкая газированная вода.

"Сейчас можно сказать, что рынок расцветает. Смотрите, сегодня даже мясо появилось в одном месте, правда, пока цены баснословные",- говорит Али.

Молодой человек охотно рассказывает и о своей жизни в блокаде.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами

"Несмотря на невыносимые условия, в городе не прекращали работать школы и университет. Я закончил в прошлом году обучение и стал дипломированным специалистом", — рассказывает Али о себе.

На рынке помимо всего прочего сегодня открылась закусочная. В меню пока только бутерброды с фалафелем (бобовые котлеты). Хозяин заведения наотрез отказывается брать плату у журналиста и его нового друга и уговаривает задержаться на чай.

"Мы просто рады увидеть новые лица, я не говорю уже о туристах. Поэтому позвольте вы будете у меня сегодня гостями, а не клиентами",- говорит хозяин кафе, упорно отказываясь брать деньги.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© RT
Смех детей и песни на улицах – жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв блокады

Война в самом разгаре

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
При ударе ВКС по ИГ* уничтожен "амир Дейр-эз-Зора"
После проводов Али до дома маршрут ведет к штабу операций обороны города к ставшему легендой в Сирии генералу республиканской гвардии Исаму Захреддину.

"Как видите, ситуация в эти два дня полегче. До снятия блокады боевики нападали чуть ли не ежедневно. Мои бойцы подготовлены и готовы воевать дальше. Нам не хватало боеприпасов. Теперь мы готовы работать дальше. Мы здесь как остров в океане ИГ*", — начинает рассказывать генерал.

Бойцам Дейр-эз-Зора предстоит в ближайшее время освободить город и деблокировать авиабазу в двух километрах к востоку от него.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители сирийского города Дейр-эз-Зор встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители сирийского города Дейр-эз-Зор встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами

Бойцы армии САР прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о прорыве блокады ИГ* сирийской армией
На базе ВВС в полном окружении находятся больше тысячи военнослужащих, продовольствие и боеприпасы гарнизону авиабазы поставляются только по воздуху. Террористы ИГ* отрезали сообщение между защитниками города и авиабазой в конце января 2017 года.

Ситуация вокруг Дейр-эз-Зора должна еще улучшиться в ближайшие дни, как только с южного направления подойдет еще одна группировка сирийских войск и союзных сил. Передовые отряды ведут ожесточенные бои в 30 километрах от города.

Несмотря на три года в окружении, жители и бойцы Дейр-эз-Зора наполнены оптимизмом и надеются на скорейшую окончательную победу над ИГ* на своей земле.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена