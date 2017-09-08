Остров в "океане" ИГ*: в Дейр-эз-Зор ждут воду и гуманитарную помощь

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 8 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дорога в Дейр-эз-Зор, пробитая через пустыню, стала реальной надеждой 80 тысяч человек на жизнь без крови и боли, с чистой водой и свежей пищей.

Корреспондент РИА Новости проехал через коридор, связывающий Дейр-эз-Зор с "большой землей", который был обеспечен бойцами сирийской армии во вторник, и убедился, как буквально на глазах расцветает жизнь в городе, а также ознакомился с положением дел на фронтах вокруг него.

Через минное поле



В пустыне темнеет быстро. Машины скапливаются на дороге перед последними десятками километров до въезда в Дейр-эз-Зор. Попасть в город можно только по пескам вне асфальта. Задача осложняется периодическими минометными обстрелами дороги со стороны ИГ*.

"Поедете с крайней колонной, до темноты не успеете, но будут военные посты в пустыне. Главное — ехать только по колее, ехать придется фактически по минному полю, а теперь с Богом", — дает инструктаж сирийский офицер водителям импровизированной колонны желающих попасть в Дейр-эз-Зор.

Машина в считанные минуты окрашивается в песчаный цвет и, кажется, не едет, а плывет по песку навстречу восходящей красной луне.

В этот раз обошлось без обстрелов и подрывов. Остается лишь найти место для ночлега и воду. С первой задачей в городе проблем нет, с водой, как ни странно, ситуация крайне напряженная.

Во время осады жители получали продовольствие и средства первой необходимости с воздуха, часть вещей пересылали на вертолетах. Но хватало этого лишь для поддержания жизни населения.

Вода в город до сих пор поступает один раз в неделю. Питьевую воду набирают в реке Евфрат, которая разделяет город на север и юг.

Первый гуманитарный конвой



Утро в городе оживленное. Жители с нетерпением ждут прибытия колонны грузовиков с продовольствием и медикаментами.

Сорок машин, наполненных едой, останавливаются у здания мэрии. Сотни людей с флагами и портретами президента Башара Асада встречают колонну, выкрикивая благодарственные частушки в адрес президента и армии.

"Мы ждали эти грузовики три года. Мои дети не знают вкуса картошки, овощей и фруктов. А самое главное, что с сегодняшнего дня мы сможем покупать продукты по тем же ценам, что и в других провинциях. У нас килограмм сахара стоил шесть тысяч лир (12 долларов), теперь его можно купить за 250 (50 центов)", — рассказывает Ахмад хадж Хасан — мужчина, проживший в городе все три года осады.

Сын Хасана перебивает отца вопросом, привезли ли обувь. При взгляде на разорванные кроссовки и засаленную одежду создается впечатление, что ребенок проходил в этом, не стирая, долгие годы, и не он один — таких же "темных красавцев" на улицу высыпало несколько десятков.

Внимание большинства граждан сконцентрировано на губернаторе Дейр-эз-Зора Мохаммеде Ибрагиме Самре. Глава провинции то же прибыл встретить колонну.

"Это только начало. Через два дня мы ждем еще одну колонну. Мы проконтролируем, чтобы продукты были одинаково доступны всем гражданам. Теперь поставки продовольствия будут на регулярной основе", — говорит корреспонденту РИА Новости губернатор, явно уставший отвечать на вопросы журналистов и простых граждан.

После разговора с Самрой появляется желание посмотреть, что происходит на местном рынке.

До машины провожает чумазый мальчик, мечтающий о новой обуви.

"Скажите, а девочки в России правда красивые? Я видел по телевизору, до войны, когда у нас было электричество", — удивляет вопросом юный горожанин.

Получив утвердительный ответ, мальчик скрылся в толпе друзей.

Традиционная гостеприимность



Показать рынок вызывается молодой парень Али. Правда, рынком назвать это сложно. Полуразбитые магазины и пустые стеллажи с сигаретами и разными мелочами. У торговцев побогаче имеется и сладкая газированная вода.

"Сейчас можно сказать, что рынок расцветает. Смотрите, сегодня даже мясо появилось в одном месте, правда, пока цены баснословные",- говорит Али.

Молодой человек охотно рассказывает и о своей жизни в блокаде.

"Несмотря на невыносимые условия, в городе не прекращали работать школы и университет. Я закончил в прошлом году обучение и стал дипломированным специалистом", — рассказывает Али о себе.

На рынке помимо всего прочего сегодня открылась закусочная. В меню пока только бутерброды с фалафелем (бобовые котлеты). Хозяин заведения наотрез отказывается брать плату у журналиста и его нового друга и уговаривает задержаться на чай.

"Мы просто рады увидеть новые лица, я не говорю уже о туристах. Поэтому позвольте вы будете у меня сегодня гостями, а не клиентами",- говорит хозяин кафе, упорно отказываясь брать деньги.

Война в самом разгаре



После проводов Али до дома маршрут ведет к штабу операций обороны города к ставшему легендой в Сирии генералу республиканской гвардии Исаму Захреддину.

"Как видите, ситуация в эти два дня полегче. До снятия блокады боевики нападали чуть ли не ежедневно. Мои бойцы подготовлены и готовы воевать дальше. Нам не хватало боеприпасов. Теперь мы готовы работать дальше. Мы здесь как остров в океане ИГ*", — начинает рассказывать генерал.

Бойцам Дейр-эз-Зора предстоит в ближайшее время освободить город и деблокировать авиабазу в двух километрах к востоку от него.

На базе ВВС в полном окружении находятся больше тысячи военнослужащих, продовольствие и боеприпасы гарнизону авиабазы поставляются только по воздуху. Террористы ИГ* отрезали сообщение между защитниками города и авиабазой в конце января 2017 года.

Ситуация вокруг Дейр-эз-Зора должна еще улучшиться в ближайшие дни, как только с южного направления подойдет еще одна группировка сирийских войск и союзных сил. Передовые отряды ведут ожесточенные бои в 30 километрах от города.

Несмотря на три года в окружении, жители и бойцы Дейр-эз-Зора наполнены оптимизмом и надеются на скорейшую окончательную победу над ИГ* на своей земле.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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