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Война в Сирии
Война в Сирии

Точечный удар: ВКС уничтожили в Сирии "министра войны" ИГ*

10:0108.09.2017
(обновлено: 10:26 08.09.2017)
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© Sputnik / Kamel SaqrСирийский военный в окрестностях Дейр-эз-ЗораСирийский военный в окрестностях Дейр-эз-Зора
© Sputnik / Kamel Saqr

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минобороны России сообщило в пятницу, что Воздушно-космические силы нанесли в Сирии удар по замаскированному командному пункту террористической группировки "Исламское государство"*. По данным ведомства, в результате бомбардировки были уничтожены порядка 40 боевиков, в том числе "амир Дейр-эз-Зора" и "министр войны" ИГ*.

Точечный удар

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© Sputnik / Kamel Saqr
ВКС России уничтожили около 40 боевиков и командный пункт ИГ* в Сирии
Российское министерство обороны заявило, что 5 сентября по нескольким каналам военные получили информацию о совещании командиров отрядов террористов на замаскированном командном пункте ИГ* в окрестностях Дейр-эз-Зора.

"Эмиссары и влиятельные полевые командиры отрядов боевиков планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", — отмечает ведомство.

По его данным, в результате авиудара были уничтожены подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков.

"Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — сообщает министерство.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Ликвидированы командиры ИГ*

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора
© Sputnik
Сирийские власти уведомили ООН об открытии доступа к Дейр-эз-Зору
"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Аль-Шишали (Тарад Мухамед Аль-Джабр) был гражданином Саудовской Аравии, вступил в ИГ в 2005 году, а ранее состоял в "Аль-Каиде"*.

"В группировке ИГИЛ* руководил логистикой боевиков, а также переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. Организатор путей доставки боевиков ИГИЛ через территорию Турции, европейских государств, страны северной Африки, Персидского залива и Австралии", — добавляет Минобороны.

Кроме того, по данным Минобороны, был ликвидирован "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов. Ведомство отмечает, что Халилов — бывший командир ОМОН МВД Таджикистана.

"После ликвидации Абу Умара Аш-Шишани занял пост "военного министра" "Исламского государства". В сентябре иранское информационное агентство IRNA сообщило о назначении Халимова халифом (преемник) лидера ИГИЛ* аль-Багдади", — подчеркивает Минобороны РФ.

Сирия. Архивное фото
© Sputnik
В Сирии остаются еще 12 тысяч боевиков ИГ*, заявили в коалиции
Генпрокуратура Таджикистана ранее возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова по статьям "измена государству", "участие в преступной группировке" и "участие в боевых действиях за рубежом". Власти страны объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, он находился в розыске с 2015 года.

В апреле 2017 года журнал Times сообщил о гибели Халимова при ракетном авиаударе в иракском Мосуле. Источник рассказал журналу, что Халимов, примкнув к террористам в Сирии и Ираке, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и организацию взрывов машин коалиции.

Халимов начал свою карьеру еще в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОН, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете стали появляться видеоролики, на которых бывший глава таджикского ОМОН заявлял, что примкнул к террористам ИГ*.

В августе 2016 года госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова, назвав его одним из ключевых лидеров ИГ*.

Таджикистан в курсе ликвидации террориста

Высокопоставленный источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана рассказал РИА Новости, что российские коллеги сообщили властям страны о ликвидации "министра войны" ИГ*.

"Российские коллеги сообщили нам, что в результате удара ВКС по базе террористов в сирийском Дейр-эз-Зоре был ликвидирован Гулмурод Халимов", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Таджикистан запросил подробности операции, в результате которой был уничтожен Халимов.

"Мы должны все тщательно проверить, так как это уже третье сообщение о ликвидации беглого экс-командира ОМОН Таджикистана, первое появилось в 2015 году, через несколько месяцев после его бегства, второе — в прошлом году, что он погиб в ходе авиаудара коалиции по Мосулу", — сказал источник.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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