Российская военная полиция заступила на дежурство в районе Африн в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 8 авг — РИА Новости. Российская военная полиция развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение режима прекращения боевых действий в так называемой зоне деконфликтации, сообщил РИА Новости подполковник российской военной полиции Георгий Петрунин.

Ранее представитель российского центра по примирению в Сирии сообщил, что благодаря усилиям центра в населенные пункты кантона (района) Африн уже вернулись более 50 семей, покинувших свои дома несколько лет назад из-за войны. Российская военная полиция, пункты которой развернуты в этом районе, также фиксирует высокую активность возвращения мирных жителей. В Африне нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации, и работает российский центр по примирению. В конце августа в кантоне Африн был создан комитет национального примирения, куда вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и центра по примирению.

"Военнослужащие пункта наблюдают за соблюдением режима прекращения боевых действий. Наблюдение ведется в сторону линии соприкосновения с противником. В данный момент наши военнослужащие являются гарантами того, что здесь (в районе Африн) продолжится процесс примирения… За последние дни (мы зафиксировали) возвращение порядка трех-пяти семей, которые, как говорится, поверили нам и едут домой. С приходом российской военной полиции (в этот район) люди поверили, что мирный процесс продолжается", — сказал Петрунин.

Он добавил, что только за последний день через совместный российско-сирийский КПП в этом районе прошли около пяти загруженных вещами машин. "Местные жители встречают нас доброжелательно, некоторые даже пытаются подкормить — приносят лепешки. Отношение с мирным населением у нас налажено, люди не боятся нас, верят нам", — говорит офицер.

Мирный житель Махмуд Омар, вынужденный вместе с семей покинуть кантон Африн несколько лет назад из-за войны, вернулся в этот район недавно. По его словам, террористы четыре года назад выгнали их из дома и не разрешили с собой ничего взять. Он и его дети бежали без документов в той одежде, которая была на них в тот момент.

"Мы были вынуждены уехать из этого района из-за террористов, нам долго пришлось скитаться — четыре года. Раньше я занимался сельским хозяйством, но у нас террористы забрали дома, землю, все забрали. Сейчас с освобождением этих территорий от террористов и приходом российской военной полиции здесь стало безопасно. Мы надеемся, что в будущем будет еще лучше. Мы поселились в это доме, но это не наш дом, он был свободен, и местные власти его нам предоставили", — сказал Омар.

Мужчина добавил, что его и многих других жителей террористы пытали, много били. Омар лишился пальца, но остался жив.

"Меня много били, били по ногам, я лишился пальца. Очень много народу пытали, всех, кто попадался в руки боевиков. Пытали просто так, пытали за то, что мы живем на своей земле и хотим по-своему жить и работать", — рассказал Махмуд Омар.

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