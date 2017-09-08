Российская военная полиция заступила на дежурство в районе Африн в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 8 авг — РИА Новости. Российская военная полиция развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение режима прекращения боевых действий в так называемой зоне деконфликтации, сообщил РИА Новости подполковник российской военной полиции Георгий Петрунин.
"Военнослужащие пункта наблюдают за соблюдением режима прекращения боевых действий. Наблюдение ведется в сторону линии соприкосновения с противником. В данный момент наши военнослужащие являются гарантами того, что здесь (в районе Африн) продолжится процесс примирения… За последние дни (мы зафиксировали) возвращение порядка трех-пяти семей, которые, как говорится, поверили нам и едут домой. С приходом российской военной полиции (в этот район) люди поверили, что мирный процесс продолжается", — сказал Петрунин.
Мирный житель Махмуд Омар, вынужденный вместе с семей покинуть кантон Африн несколько лет назад из-за войны, вернулся в этот район недавно. По его словам, террористы четыре года назад выгнали их из дома и не разрешили с собой ничего взять. Он и его дети бежали без документов в той одежде, которая была на них в тот момент.
Мужчина добавил, что его и многих других жителей террористы пытали, много били. Омар лишился пальца, но остался жив.
"Меня много били, били по ногам, я лишился пальца. Очень много народу пытали, всех, кто попадался в руки боевиков. Пытали просто так, пытали за то, что мы живем на своей земле и хотим по-своему жить и работать", — рассказал Махмуд Омар.
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