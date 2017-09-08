Клинцевич обвинил США в эвакуации главарей ИГ* из Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эвакуация полевых командиров боевиков "Исламского государства"* из сирийского Дейр-эз-Зора американскими вертолетами имела место почти со 100%-ной вероятностью, таким образом, США по-прежнему видят свое существование в противоборстве с Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ*. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель коалиции во главе с США в свою очередь заявил РИА Новости, что это неправда.

"Как бы не пытались в штабе так называемой антитеррористической коалиции опровергать сообщения об эвакуации американскими вертолетами более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зора, весь многолетний опыт действий США, в том числе и в Афганистане, убеждает нас, что все это почти со 100%-ной вероятностью имело место. Как человек, прошедший эту войну, могу утверждать, что непосредственное участие американцев на стороне моджахедов мы ощущали постоянно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По его мнению, нет необходимости и в исторических экскурсах. Как считает сенатор, коридоры для боевиков "вроде бы как осажденной союзниками сирийской Ракки", о которых писала мировая пресса, это и есть проявление той же самой тенденции.

"Конечно, Дейр-эз-Зор это не Ракки. Здесь уже не получится вывезти сотни боевиков. Но дело даже не этом – не в количестве боевиков. Похоже, что США по-прежнему видит смысл своего существования в противоборстве с Россией, и это, мягко говоря, не вызывает оптимизма", — заключил сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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