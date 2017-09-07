Губернатор Дейр эз-Зора рассказал о прорыве блокады ИГ* сирийской армией

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жители сирийского города Дейр-эз-Зор, более трех лет находившегося в осаде боевиков, испытывали острую нехватку медицинских специалистов, прежде всего, хирургов. Об этом в интервью телеканалу RT заявил губернатор одноименной провинции Мухаммед Ибрагим Самра.
"Дейр-эз-Зор пережил самую долгую блокаду в современной истории. Город погрузился во тьму: не было ни электричества, ни дизельного топлива, ни газа. Не хватало врачей, особенно хирургов. Вся надежда была на вертолеты, с помощью которых людей доставляли на лечение в соседние города", — рассказал Самра.
Дейр-эз-Зор и военный аэродром в 2 км от него находились в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.
Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.
Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>