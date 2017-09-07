Сирийские власти уведомили ООН об открытии доступа к Дейр-эз-Зору

ООН, 7 сен — РИА Новости. Правительство Сирии уведомило ООН об открытии доступа по дороге к отдельным районам города Дейр-эз-Зор (на востоке Сирии), осажденного более трех лет, сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Правительство Сирии сегодня проинформировало ООН, что дорожный путь к некоторым осажденным областям города Дейр-эз-Зор были открыты. 93,5 тысячи человек, которые находились под осадой ДАИШ* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) три года, ранее получали помощь только от сбросов грузов с воздуха от Всемирной продовольственной программы", — сказал Дюжаррик.

Ранее со ссылкой на инженерные войска ВС Сирии сообщалось о завершении разминирования пути снабжения на западе города Дейр-эз-Зор. В Минобороны РФ сообщили об отправке гуманитарного конвоя в освобожденные районы Дейр-эз-Зора: продовольствие, вода, медикаменты и предметы первой необходимости.

*Запрещенная в России террористическая организация

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