Целевые группы МГПС: освобождение Дейр-эз-Зора - это перелом в войне с ИГ*

ЖЕНЕВА, 7 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Освобождение сирийского Дейр-эз-Зора является стратегическим переломом в войне с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* и создает условия для стабилизации обстановки в САР, считают в Целевых группах Международной группы поддержки Сирии (МГПС) по гуманитарным вопросам и мониторингу режима прекращения огня в Сирии.

"В Целевых группах МГПС полагают, что разблокирование Дейр-эз-Зора является стратегическим переломом в войне с ИГ* и создает условия для кардинальной стабилизации обстановки в Сирии", — заявил РИА Новости российский дипломатический источник, близкий к Целевым группам.