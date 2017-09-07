Эксперт: Трамп должен инициировать расследование эвакуации главарей ИГ*

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен публично прокомментировать информацию об эвакуации американскими спецслужбами главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора в Сирии и инициировать расследование, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Данная информация, как я полагаю, достоверна… Нам не нужны здесь комментарии ни ЦРУ, ни Пентагона – по этому поводу должен выступить президент Трамп и четко заявить: либо же эвакуация полевых командиров ИГИЛ* санкционировал лично он, и он берет на себя всю политическую ответственность за этот шаг, либо спецслужбы действовали без его ведома", — сказал Коротченко РИА Новости.
Эксперт отметил, что в случае, если разведка США действительно эвакуировала лидеров террористов, не ставя в известность президента, Трамп должен будет поручить генеральному прокурору начать соответствующее расследование и привлечь виновных к ответственности за пособничество международному терроризму.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия не допустит, чтобы скрывалась правда.
"Очень важно, чтобы наши блогеры, наши журналисты максимально дали информацию, потому что очень иного интересуется людей такими вещами, в том числе и на бытовом уровне, правду скрыть тяжело. По крайне мере, мы это не допустим", — сказал Клинцевич.
Сенатор отметил, что США спасают своих агентов, наработки, контакты. "Я, к сожалению, прихожу к такому выводу. Я думаю, что в ближайшее время, анализируя эти события, мы будем иметь более полную информацию", — добавил он.
Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города.
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