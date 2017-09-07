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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: Трамп должен инициировать расследование эвакуации главарей ИГ*

19:1107.09.2017
(обновлено: 19:14 07.09.2017)
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© Фото : SANAСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фотоСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Фото : SANA

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен публично прокомментировать информацию об эвакуации американскими спецслужбами главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора в Сирии и инициировать расследование, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
Американцы вывезли из района Дейр-эз-Зора главарей ИГ*, сообщил источник
Военно-дипломатический источник ранее заявил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ*. При этом собеседник агентства отметил, что августовская эвакуация была не первой. Представитель коалиции во главе с США в свою очередь заявил РИА Новости, что это неправда.

"Данная информация, как я полагаю, достоверна… Нам не нужны здесь комментарии ни ЦРУ, ни Пентагона – по этому поводу должен выступить президент Трамп и четко заявить: либо же эвакуация полевых командиров ИГИЛ* санкционировал лично он, и он берет на себя всю политическую ответственность за этот шаг, либо спецслужбы действовали без его ведома", — сказал Коротченко РИА Новости.

Эксперт отметил, что в случае, если разведка США действительно эвакуировала лидеров террористов, не ставя в известность президента, Трамп должен будет поручить генеральному прокурору начать соответствующее расследование и привлечь виновных к ответственности за пособничество международному терроризму.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия не допустит, чтобы скрывалась правда.

"Очень важно, чтобы наши блогеры, наши журналисты максимально дали информацию, потому что очень иного интересуется людей такими вещами, в том числе и на бытовом уровне, правду скрыть тяжело. По крайне мере, мы это не допустим", — сказал Клинцевич.

Сенатор отметил, что США спасают своих агентов, наработки, контакты. "Я, к сожалению, прихожу к такому выводу. Я думаю, что в ближайшее время, анализируя эти события, мы будем иметь более полную информацию", — добавил он.

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Sputnik
Коалиция США отрицает эвакуацию командиров ИГ*
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Бои за Дейр-эз-Зор
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