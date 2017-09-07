Коалиция США заявила об уничтожении в Сирии двух "инженеров" ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) заявила об уничтожении в Сирии двух лидеров ИГ*, включая инструктора операторов по управлению беспилотными летательными аппаратами.

По сообщению коалиции, первым был Абу Анас аль-Шами — руководивший работами ИГ* по разработке вооружений и взрывных устройств. Он также курировал операции по закладке бомб в здания, автомобили и даже в трупы. Боевик был ликвидирован 4 сентября в районе населенного пункта Майадин.

Второй лидер группировки, Джунейд ур-Реман, был "старшим тренером операторов беспилотников". Он также курировал работы по установке вооружения на дроны и в целом их применение боевиками. Его ликвидировали в районе деревни Аль-Ашара.

* Террористическая организация, запрещенная в России.