Коалиция США отрицает эвакуацию командиров ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* отрицают, что более 20 полевых командиров были эвакуированы в Сирии с востока на север страны американскими вертолетами.

Коалиция США и их союзников ведет операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. В Сирии она действует без разрешения властей страны.

"Эти сообщения ложные", — заявил РИА Новости представитель коалиции.

Между тем, ранее в четверг военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что в августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных им боевиков ИГ*.

В частности, по данным собеседника агентства, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф в ночное время были вывезены два полевых командира ИГ* "европейского происхождения" с членами семей, а 28 августа из района Альбу-Лейль юго-восточнее Дейр-Эз-Зора — еще около 20 полевых командиров и приближенных им боевиков ИГ*. При этом, по словам источника, августовская эвакуация была не первой.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.



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