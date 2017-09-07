Американцы вывезли из района Дейр-эз-Зора главарей ИГ*, сообщил источник

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство"*, рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях", отметил собеседник агентства.

"В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей", — рассказал он.

Также 28 августа из района Альбу-Лейль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора американские вертолеты эвакуировали около двадцати полевых командиров и их окружение на север Сирии.

"Необходимо отметить, что лишившиеся благодаря американцам своих командиров боевики в большинстве случаев прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке. Все это в конечном счете еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке Сирии", — добавил источник.

По его словам, по мере разгрома террористов в районе Дейр-эз-Зора поступают новые свидетельства "глубокой вовлеченности" спецслужб стран коалиции в поддержку боевиков, воюющих под командованием ИГИЛ*.

Так, захваченные в плен террористы на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами полевых командиров, как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

По словам собеседника агентства, августовская эвакуация была не первой. В мае подобным образом были вывезены полевые командиры и иностранные наемники из Европы в провинции Дейр-эз-Зор. А в июне-июле аналогичные эвакуации боевиков прошли в провинции Ракка.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него были полностью окружены террористами более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только по воздуху.

На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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