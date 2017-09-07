Зоны деэскалации помогли снизить уровень насилия в Сирии, считают в МККК

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) планирует увеличить гуманитарную поддержку населения Сирии, где, в том числе благодаря созданию зон деэскалации, удалось снизить уровень насилия, заявил в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"В Сирии в этом году мы видим, что ситуация изменяется. Уровень насилия идет на спад, в том числе, благодаря постепенному созданию в стране зон деэскалации. В результате — до полумиллиона человек вернулись в оставленные ими ранее в ходе конфликта дома", — сказал Штилхарт.

Он отметил, что МККК "со своей стороны" старается адаптировать свою деятельность к меняющимся потребностям людей.

"В частности, мы планируем нарастить масштабы нашей помощи по восстановлению объектов инфраструктуры, главным образом по водоснабжению, санитарным условиям, здравоохранению", — добавил Штилхарт.

По его словам, у МККК есть доступ практически во все районы Сирии, но главной проблемой остается Идлиб.

"Но в некоторые получить доступ сложнее, чем в другие. В частности, в июле и в августе мы провели первую за четыре года оценку потребностей в Хасеке и Ракке. Мы увидели, что положение людей является очень сложным, и мы намерены нарастить наши усилия по предоставлению гуманитарной помощи людям в этих районах. В такие районы, как Хомс и Хама наш доступ остается довольно-таки стабильным. Также я могу сказать, что по-прежнему трудности с доступом наблюдаются в южных провинциях Сирии. И мы работаем над тем, чтобы охватить как можно больше населения во всех районах страны. Кроме того, сложности с доступом наблюдаются в провинции Идлиб. Наверное, это самый сложный для доступа сейчас район Сирии", — подчеркнул представитель МККК.

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