Израиль нанес удар по сирийским военным, два человека погибли

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских военных в районе города Масьяф. По данным агентство Рейтер со ссылкой на Дамаск, в результате бомбардировки погибли два человека.
Израильские СМИ со ссылкой на арабских коллег пишут, что целью бомбардировки стал исследовательский центр, связанный с разработкой и производством химоружия.
Власти страны регулярно проводят военные операции в Сирии, объясняя это попыткой сорвать снабжение оружием движения "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада.
Не первый случай
Тель-Авив и Дамаск регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах и авиаударах. Так, в сентябре прошлого года израильские самолеты в первый раз оказались под сирийским обстрелом. Они ответили ударом по позициям сирийской правительственной армии. Причиной атаки стал снаряд, разорвавшийся на той части Голанских высот, которую контролирует израильское правительство. В Дамаске утверждали, что сбили истребитель и беспилотник Израиля, но в Тель-Авиве данные о потерях опровергли.
В середине марта израильские самолеты вновь стали целью ударов сирийской армии. В Дамаске заявили, что ВВС Израиля бомбили позиции правительственных войск в районе Пальмиры. Сирийцы заявили, что один истребитель был сбит, в Тель-Авиве эти данные опровергли и пригрозили уничтожать ПВО Сирии при атаках на его самолеты.
Буквально через месяц израильские ВВС нанесли удар в районе аэропорта Дамаска. По данным агентства Рейтер, целью бомбардировок стал склад ливанской группировки "Хезболла". Сирия назвала удар по своей территории "отчаянной попыткой поднять моральный дух террористов".
Проблемы между Дамаском и Тель-Авивом
Протяженность границы между Сирией и Израилем составляет около 80 километров. Между странами до сих пор нет двусторонних дипломатических отношений. Дамаск никогда не признавал существования Государства Израиль, а Тель-Авив расценивает соседей как враждебное государство.
Сирия и Израиль разрешают лишь ограниченную торговлю жителям друзских деревень на Голанских высотах. При этом Тель-Авив не стал входить в международную коалицию во главе с США, которая бомбит позиции террористов в Сирии (без согласия Дамаска) и Ираке.
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