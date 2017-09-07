Министр обороны Сирии встретился с защитниками Дейр-эз-Зора

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 7 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Министр обороны Сирии Фахед Фрейдж посетил бывший в осаде Дейр-эз-Зор и встретился с командирами обороны города, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Министр во время визита ознакомился с положением дел, поздравил военнослужащих с победой и посетил место, где военные прорвали окружение террористов на западе Дейр-эз-Зора.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении боевиков более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

*Террористическая организация, запрещена в России

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