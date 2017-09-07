МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских военных неподалеку от города Масьяф, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление сирийской армии.
Израильские СМИ цитируют арабских коллег, которые утверждают, что целью бомбардировки стал исследовательский центр, связанный с разработкой и производством химического оружия.
Израиль декларирует невмешательство в события в Сирии, но признает, что регулярно проводит военные операции в соседней стране. В Иерусалиме объясняют их необходимостью помешать попаданию средств массового поражения и современных вооружений в руки враждебных элементов, включая, в первую очередь, "Хезболлах". Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с Израилем, а сейчас сражается в Сирии на стороне президента Башара Асада.
Так, в июне израильские военные несколько раз атаковали позиции сирийских войск в провинции Кунейтра. В Дамаске заявили, что причиной послужили случайные перелеты снарядов через разделительную линию во время боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.
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