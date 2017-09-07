МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по позициям сирийских военных неподалеку от города Масьяф, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление сирийской армии.

По данным агентства, удар привел к гибели двух человек. В израильской армии отказались комментировать эти сообщения.

Израильские СМИ цитируют арабских коллег, которые утверждают, что целью бомбардировки стал исследовательский центр, связанный с разработкой и производством химического оружия.

Израиль декларирует невмешательство в события в Сирии, но признает, что регулярно проводит военные операции в соседней стране. В Иерусалиме объясняют их необходимостью помешать попаданию средств массового поражения и современных вооружений в руки враждебных элементов, включая, в первую очередь, "Хезболлах". Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в прошлом не раз воевало с Израилем, а сейчас сражается в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Так, в июне израильские военные несколько раз атаковали позиции сирийских войск в провинции Кунейтра. В Дамаске заявили, что причиной послужили случайные перелеты снарядов через разделительную линию во время боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

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