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Война в Сирии
Война в Сирии

Успехи сирийской армии: деблокада Дейр-эз-Зора и освобождение Акербата

Сюжет:
Главное за 6 сентября 2017 года (9)
19:4706.09.2017
(обновлено: 19:54 06.09.2017)
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© Sputnik / Мохаммад МаруфУказатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции ХамаУказатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама
© Sputnik / Мохаммад Маруф

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска за две недели добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) на востоке и в центральной части страны; выиграно сражение в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы, заявил в среду начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
"Обреченная сирийская авантюра Путина": что пошло не так

Стратегическая деблокада

Расположенный у реки Евфрат город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в 2 км от него находились в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами сирийской армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки террористов с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжал держать оборону, периодически контратакуя противника. Продовольствие и боеприпасы доставлялись осажденным по воздуху.

Днем 5 сентября сирийские правительственные войска и бойцы союзных им сил прорвали окружение международных террористов на юго-западном направлении и встретились с защитниками города.

Наступление сирийской армии и ополченцев было поддержано массированными ударами по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники боевиков авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" ударил по объектам террористов крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" из акватории Средиземного моря.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

В результате ракетно-бомбовых ударов был уничтожен ряд крупных укрепленных районов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов.

Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию Дейр-эз-Зора.

"Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами",- сказал Песков.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© Sputnik / Kamel Saqr
Эксперт: долина Евфрата в Сирии может быть освобождена от ИГ* за месяц
Он отметил, что Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики (САР) Башару Асаду, в которой поздравил его с важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма.

Клещи для террористов

"За последние две недели сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ на востоке и центральной части Сирии", — заявил Рудской на брифинге в Минобороны России, уточнив, что всего за это время вооруженными силами САР от международных террористов очищено 4,8 тысячи квадратных километров территории, боевики выбиты из 59 населенных пунктов.

"Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет", — подчеркнул начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Как сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, в ходе встречного наступления отрядов генерала Сухела и защитников Дейр-эз-Зора под командованием генерала Захреддина из кольца окружения оборона террористов была прорвана на участке шириной три километра; ночью коридор был расширен вдвое.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Ранее стало известно, что бойцы армии САР и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора, соединившись с защитниками города в районе казарм сирийской 137-й механизированной бригады.

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора
© Sputnik. Kamel Saqr
Проправительственные силы наступают на Дейр-эз-Зор вдоль реки Евфрат
Суровикин также заявил, что средний темп наступления войск САР в районе Дейр-эз-Зора в последние три дня составил 15-20 и более километров в сутки, добавив, что в настоящее время "взяты в клещи главные силы боевиков ИГИЛ*, стянутые из Мосула, Ракки и других районов, завершается операция по ликвидации последнего крупного оплота террористов на территории Сирии".

По его словам, развивается наступление проправительственных сил на Дейр-эз-Зор с юга вдоль реки Евфрат.

В среду Минобороны России сообщило, что правительственные войска САР взяли город Акербат.

Ожесточенное сопротивление

Суровикин отметил, что в ходе боев в районе Дейр-эз-Зора международные террористы применили около 50 "джихадмобилей", 28 из них были уничтожены правительственными войсками САР.

По информации генерала, несмотря на ожесточенное сопротивление, все контратаки боевиков были отбиты. "В результате мощной авиационной и артиллерийской поддержки игиловцам был нанесен значительный ущерб", — подчеркнул командующий российской группировкой войск в САР.

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© RT
Смех детей и песни на улицах – жители Дейр-эз-Зора празднуют прорыв блокады

По данным Минобороны России, обнародованным в среду, сирийские войска в ходе операции по освобождению Дейр-эз-Зора захватили крупный укрепрайон ИГ*, где обнаружили подтверждение того, что он удерживался боевиками-выходцами из РФ и стран СНГ.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевики ИГ* применили около 50 "джихадмобилей" в боях в районе Дейр-эз-Зора
Их опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения.

В российском военном ведомстве отметили, что в результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГ*, удерживающего укрепленный район, было уничтожено четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков.

Сообщается, что террористы готовились к долговременной осаде — об этом свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов.

На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Все подходы к укрепрайону террористов, а также все строения на его территории были заминированы ими.

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммад Маруф
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Сирийская армия разделила боевиков у Акербата и завершает их уничтожение
Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами.

Российская гуманитарная помощь

По сообщению министерства обороны РФ, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно отправляет находившимся в блокаде более трех лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости.

Отмечается, что в освобожденных сирийскими войсками районах города боевики ИГ* уничтожили практически всю инфраструктуру жизнеобеспечения. Так, были взорваны все электроподстанции и станции водоснабжения, разрушены и уничтожены больницы, школы, социальные учреждения. В городе не работает водопровод, закрыты все предприятия, жилые дома, промышленные и административные здания; площади и детские учреждения заминированы боевиками при отступлении.

В направляемой российским Центром примирения колонне с гуманитарной помощью — станции очистки воды, мобильные дизель-генераторы, питьевая бутилированная вода, продуктовые наборы и медикаменты. В ближайшее время в Дейр-эз-Зор прибудут бригады медиков для оказания помощи всем нуждающимся жителям города.

Указатели на город Акербат. Архивное фото
© Sputnik / Мохаммад Маруф
Сирийская армия, отвоевав Акербат, перекрыла боевикам пути перегруппировки
В настоящее время специалистами российского Центра примирения проводится враждующих сторон в Сирии проводится оценка объемов необходимой гуманитарной помощи и состояния объектов жизнеобеспечения города — станций энерго- и водоснабжения, медицинских пунктов, хлебопекарен.

Помимо этого, сирийским инженерным подразделениям, которые ранее были подготовлены специалистами российского международного противоминного центра, направлены дополнительные средства обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования для скорейшей очистки города.

Перспектива вдоль Евфрата

Сирийские правительственные войска смогут при поддержке ВКС России окончательно освободить долину реки Евфрат в Сирии от ИГ* за полтора-два месяца, считает российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" полковник Виктор Мураховский.

"Я думаю, сам город и прилегающие предместья — это вопрос буквально одной-двух недель. И еще плюс несколько недель для зачистки долины реки Евфрат в сторону иракской границы и на север к Ракке. В целом окончательная зачистка этого района займет порядка месяца-полутора", — заявил он в среду РИА Новости.

По мнению эксперта, предсказать возможные сроки освобождения Ракки гораздо сложнее: интенсивные бомбардировки авиацией коалиции, возглавляемой США, идут уже давно, но центральные кварталы города до сих пор остаются в руках террористов.

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ). Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИГ* применяло беспрецедентное количество смертников в боях за Акербат
"Там же зачистка заключается в основном в том, чтобы сначала разбомбить очередной квартал и потом его занимают бойцы Сирийских демократических сил (SDF — представители так называемой умеренной оппозиции). Уже есть видео с беспилотников в Ракке. Ужасающее впечатление, город как будто после землетрясения там. Тем не менее, они особыми успехами и высоким темпом вот этого штурма не блещут", — отметил Мураховский, не исключив, что правительственные войска САР попытаются после освобождения региона Дэйр-эз-Зор договориться с SDF.

"Долина Реки Евфрат осталась единственным плотно населенным анклавом, который контролируется ИГИЛ*. А дальше уже будут (искать) возможность диалога какого-то с SDF, потому что Ракка — это сирийский город. Придется как-то договариваться с учетом интересов законного сирийского правительства", — считает эксперт.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

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