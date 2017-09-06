ООН зафиксировала 25 случаев использования химоружия в Сирии за четыре года

ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии зарегистрировала 25 случаев использования химического оружия с марта 2013 года по март 2017 года, говорится в 14-м докладе комиссии, обнародованном в среду.

"За период с марта 2013 года по март 2017 года комиссия зарегистрировала 25 случаев использования химического оружия в Сирии, из которых 20 случаев были совершены правительственными силами в основном в отношении мирных жителей. Во время подготовки доклада правительственные силы вновь использовали химическое оружие против мирных граждан в Хан Шейхуне и в Восточной Гуте", — говорится в документе.

Комиссия сообщает, что в попытке расследовать события в Хан-Шейхуне она провела 43 интервью с очевидцами, жертвами, медицинскими работниками и "теми, кто первым пришел на помощь пострадавшим". Также были изучены спутниковые снимки, 17 фотографий остатков бомб, самые ранние сообщения об атаке и видео с места событий. Как отмечается, Комиссия также приняла во внимание результаты изысканий миссии по поиску фактов Организации по запрещению химического оружия. Эксперты Комиссии при этом подчеркивают, что не обладают никакими физическими останками от разорвавшихся бомб и не были на месте события, так как Дамаск не дает им право на въезд в Сирию.

В докладе указывается, что, по свидетельствам очевидцев, перед нападением на Хан-Шейхун в воздухе был замечен самолет Су-22, "которые находятся на вооружении правительственных сил Сирии". Он совершил четыре авиаудара и сбросил "три обычных бомбы, предположительно OFAB-100120, и одну химическую бомбу".

"Во время применения химического оружия в Хан-Шейхуне и эль-Латамна сирийские и российские вооруженные силы проводили воздушную операцию против группировки "Хайят Тахрир аль-Шам" и вооружённых групп на севере Хамы и на юге Идлиба", — отмечается в документе.

В комиссии при этом исключили возможность взрыва химоружия в закрытом помещении, на складе, о чем сообщали министерство обороны РФ и представители минобороны Сирии. По словам координатора Комиссии Джеймса Родехавера (James Rodehaver), при взрыве боеприпасов в закрытом помещении оно бы сильно пострадало, а реагенты оставили бы следы, тогда как комиссия "не нашла никаких свидетельств" того, что какое-либо помещение было бы таким образом разрушено.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

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