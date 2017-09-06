ООН зафиксировала 25 случаев использования химоружия в Сирии за четыре года

ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии зарегистрировала 25 случаев использования химического оружия с марта 2013 года по март 2017 года, говорится в 14-м докладе комиссии, обнародованном в среду.
Комиссия сообщает, что в попытке расследовать события в Хан-Шейхуне она провела 43 интервью с очевидцами, жертвами, медицинскими работниками и "теми, кто первым пришел на помощь пострадавшим". Также были изучены спутниковые снимки, 17 фотографий остатков бомб, самые ранние сообщения об атаке и видео с места событий. Как отмечается, Комиссия также приняла во внимание результаты изысканий миссии по поиску фактов Организации по запрещению химического оружия. Эксперты Комиссии при этом подчеркивают, что не обладают никакими физическими останками от разорвавшихся бомб и не были на месте события, так как Дамаск не дает им право на въезд в Сирию.
"Во время применения химического оружия в Хан-Шейхуне и эль-Латамна сирийские и российские вооруженные силы проводили воздушную операцию против группировки "Хайят Тахрир аль-Шам" и вооружённых групп на севере Хамы и на юге Идлиба", — отмечается в документе.
В комиссии при этом исключили возможность взрыва химоружия в закрытом помещении, на складе, о чем сообщали министерство обороны РФ и представители минобороны Сирии. По словам координатора Комиссии Джеймса Родехавера (James Rodehaver), при взрыве боеприпасов в закрытом помещении оно бы сильно пострадало, а реагенты оставили бы следы, тогда как комиссия "не нашла никаких свидетельств" того, что какое-либо помещение было бы таким образом разрушено.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Москва считает голословными обвинениями, не вызывающими доверия заявления США о наличии якобы "весомых доказательств" применения Дамаском химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, заявил ранее РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
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