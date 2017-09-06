В ООН заявили о нарушении гумправа коалицией США при освобождении Ракки

ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная коалиция, возглавляемая США, в марте нынешнего года во время операции по освобождению сирийской Ракки нарушала международное гуманитарное право, говорится в 14-м докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии, обнародованном в среду.

Доклад охватывает период с 1 марта по 7 июля 2017 года.

"Комиссия озабочена воздействием авиаударов сил международной коалиции на жизни мирных граждан. В Аль-Джинахе, в Алеппо, силы США не предприняли всех необходимых мер по защите мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры во время атаки на мечеть, что является нарушением международного гуманитарного права", — говорится в документе.

Как также отмечается, "военные действия Сирийских демократических сил и международного коалиции по освобождению Ракки от боевиков ИГ* привели к тому, что 190 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а воздушные удары сил коалиции привели к гибели и ранению значительного числа мирных граждан".

Авторы доклада добавили, что расследования данных нарушений в области прав человека в Сирии еще продолжаются.

В тоже время составители доклада критикуют так называемое "соглашение о четырех городах" (Фуа, Кефрайя, Мадайя и Забадани), которое предполагало эвакуацию людей из осажденных районов. По мнению составителей документа, эти соглашения "привели к насильственному переселению людей", что "является военным преступлением".

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности. В состав комиссии в настоящее время входят Паулу Сержиу Пинейро и Карен Абузейд. Еще два члена комиссии ранее заявили о своем уходе — Карла дель Понте по причине разочарования в работе этого органа ООН, и Витит Мунтарбхорн, который был назначен на новую должность спецдокладчика по правам сексуальных меньшинств.

*Террористическая организация, запрещенная в России.