Боевики ИГ* применили около 50 "джихадмобилей" в боях в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В ходе боев в районе Дейр-эз-Зора боевики применили около 50 "джихадмобилей", 28 из них были уничтожены правительственными войсками Сирии, заявил в среду командующий российской группировкой войск в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Проведя частью сил отвлекающие действия, подразделениям сирийской армии удалось ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара. В ходе ожесточенных боев террористы применили около 50 "джихадмобилей", 28 из которых были уничтожены штурмовыми отрядами правительственных войск на дальних подступах", — сказал Суровикин.

По его словам, несмотря на ожесточенное сопротивление, все контратаки боевиков были отбиты. "В результате мощной авиационной и артиллерийской поддержки игиловцам был нанесен значительный ущерб", — подчеркнул Суровикин.

* Террористическая организация, запрещена в РФ