Сирийская армия разделила боевиков у Акербата и завершает их уничтожение

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска, разделив боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе города Акербат тремя кольцами окружения, завершают их уничтожение по частям, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Акербат сегодня представляет собой практически два города: один на поверхности, другой – подземный. Игиловцы в этом укрепленном районе, готовясь к длительной осаде, сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Благодаря созданию трех колец окружения, группировка террористов в этом районе была расчленена, и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям", — сказал Рудской.

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