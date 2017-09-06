Сирийская армия, отвоевав Акербат, перекрыла боевикам пути перегруппировки

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сирийские войска, взяв под свой контроль Акербат, перекрыли остававшиеся у террористов пути для перегруппировки, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Подразделениями 4-й танковой дивизии завершен разгром основных сил группировки ИГ* в районе города Акербат. С его взятием террористам перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств", — сообщил он.

Он отметил, что при взятии этой цитадели боевики "Исламского государства"* задействовали беспрецедентное количество террористов-смертников.

"Ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по 4-5 "джихад-мобилей". Все подступы к городу были усыпаны минами", — добавил он.

* Террористическая организация, запрещена в РФ