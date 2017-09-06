В Сирии создали зону деконфликтации в районе города Телль-Рифъат

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии создана зона деконфликтации в районе города Телль-Рифъат, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В целях предотвращения провокаций и возможных столкновений между отрядами формирований Сирийской свободной армии, находящимися на севере Сирии, и курдским ополчением при содействии российского Центра по примирению создана зона деконфликтации в районе Телль-Рифъата", — сказал он.