Сирийская армия в Дейр-эз-Зор продвигается на 15-20 километров в сутки

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Средний темп наступления войск Сирии в районе Дейр-эз-Зор в последние три дня составил 15-20 и более километров в сутки, сообщил на брифинге командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Отряды правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела в ходе решительного наступления прорвали глубоко эшелонированную оборону группировки ИГИЛ* и разблокировали город Дейр-эз-Зор с северо-западного направления. Средний темп наступления правительственных войск в последние три дня составил 15-20 и более километров в сутки", — сказал он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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